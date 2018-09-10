Российские командиры расформировали "элитные" подразделения Захарченко на Донбассе, - разведка
Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-центр Министерства обороны.
Он рассказал, что командование российских оккупационных войск во время проверки выявило, что по линии дежурных служб врали об отсутствующих из состава их военных.
В частности, речь шла о составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях, и поэтому с ними не было связи.
Во время проверки в 1 АК оккупантов было обнаружено подразделение "мертвых душ", в котором были военнослужащие, которые три месяца находятся на лечении. В результате это подразделение расформировали.
"В то же время в авральном порядке расформированы "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям "ДНР". Личный состав расформированных подразделений передано в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск", - подчеркнул Гуцуляк.
- Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе “Сепар” 31 августа.
- Боевики "ДНР" заявили, что задержали подозреваемых в убийстве своего главаря Александра Захарченко.
- Убийство Захарченко, скорее всего стало результатом междоусобных войн между боевиками и их кураторами, которые не могут поделить власть и деньги, заявили в СБУ.
- "Исполняющим обязанности “председателя ДНР" стал Дмитрий Трапезников.
- Впоследствии выяснилось, что двое мужчин, которых боевики "ДНР" разыскивали за убийство Захарченко, оказались непричастными к преступлению.
- В украинской разведке выяснили, что кафе "Сепар" контролировалось российской ФСБ.
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