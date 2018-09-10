Российские командиры расформировали "элитные" подразделения Захарченко на Донбассе, - разведка

10 сентября, 2018, 14:03

Российское командование оккупационными войсками расформировало "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям "ДНР"

Об этом во время брифинга заявил полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Он рассказал, что командование российских оккупационных войск во время проверки выявило, что по линии дежурных служб врали об отсутствующих из состава их военных.

В частности, речь шла о составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях, и поэтому с ними не было связи.

Во время проверки в 1 АК оккупантов было обнаружено подразделение "мертвых душ", в котором были военнослужащие, которые три месяца находятся на лечении. В результате это подразделение расформировали.

"В то же время в авральном порядке расформированы "элитные" подразделения охраны и специального назначения, которые непосредственно подчинялись бывшим главарям "ДНР". Личный состав расформированных подразделений передано в подчинение 1 АК российско-оккупационных войск", - подчеркнул Гуцуляк.