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Российское вещание на Донбассе заглушили уже в 180 населенных пунктах, - Геращенко

Военная система подавления вражеского вещания "Дымка" помешала российской пропаганде в 180 населенных пунктах вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В Авдеевке ознакомились с системой подавления вражеского вещания "Дымка". Донецкая 300-метровая телебашня была усилена российскими кураторами новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков. Благодаря последним наработкам наших военных и волонтеров появилась система "Дымка", которая блокирует эти телеканалы: на экране мерзкие морды пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Дымка" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения", - написала Геращенко.

Кроме того, военные смогли заблокировать FM-радиостанции оккупантов.

"Также ребята изобрели способ блокировать вражеские FM-станции, и мы с интересом убедились, что это таки работает. Теперь фаны и пользователи помоечных российских и "республиканских" ТВ и радио останутся без этой отравы. Лучше позже, чем никогда... И это очень важный шаг в условиях информационной войны", - добавила первый вице-спикер Рады.

 

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