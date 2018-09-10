Российская ФСБ заявила о задержании боевика "ИГИЛ" по подозрению в подготовке убийства одного из главарей "ДНР"

10 сентября, 2018, 12:02

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала в Смоленской области члена террористической группировки "Исламское государство", который по приказу Службы безопасности Украины готовил убийство одного из главарей боевиков "ДНР"

Об этом рассказали агентству ТАСС в Центре по связям с общественностью ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич 1988 года рождения, уроженца Республики Дагестан, член запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора "планировал совершение убийства одного из главарей боевиков – ред.) "Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы "помогают террористам из "ИГИЛ" организовывать теракты в РФ и ликвидировать главарей "Л/ДНР".

"По информации, предоставленной задержанным, на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам международной террористической организации "Исламское государство" в обеспечении их безопасности, финансирования и предоставления оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории Российской Федерации", - заявили в Федеральной службе безопасности.