Россиянин пришел на границу с Украиной и просил политическое убежище
10 сентября, 2018, 13:32
На Харьковщине на участке отдела пограничной службы "Золочев" задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь госграницу с Украиной
Об этом сообщает пресс-сулжба ГПСУ.
Отмечается, что россиянин 1994 года хотел получить статус беженца в нашей стране. В разговоре он пояснил, что дома активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории России.
Именно поэтому, ради сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца.
В настоящий момент, после завершения всех процессуальных процедур, россиянина передали представителям миграционной службы Украины.
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