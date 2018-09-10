Россиянин пришел на границу с Украиной и просил политическое убежище

10 сентября, 2018, 13:32

На Харьковщине на участке отдела пограничной службы "Золочев" задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь госграницу с Украиной

Об этом сообщает пресс-сулжба ГПСУ.

Отмечается, что россиянин 1994 года хотел получить статус беженца в нашей стране. В разговоре он пояснил, что дома активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории России.

Именно поэтому, ради сохранения своей жизни, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и обратиться за предоставлением статуса беженца.

В настоящий момент, после завершения всех процессуальных процедур, россиянина передали представителям миграционной службы Украины.