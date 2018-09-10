Россияне заявили, что США применили в Сирии фосфорные бомбы. Вашингтон отрицает
Об этом сообщает Reuters.
"Воздушные удары были направлены на село Хаджин, последний опорный пункт Исламского Государства в Сирии, что привело к пожарам, но не было информации о жертвах, сказали российские военные", - цитирует Reuters сообщение российских информагентств "ТАСС" и "РИА Новости".
"Применение оружия с белым фосфором запрещены дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения", - заявили в РФ.
Представитель Пентагона сказал, что американские самолеты сбросили фосфорные бомбы.
"В настоящее время мы не получили сообщений о любое использование белого фосфора", - подчеркнул командующий Шон Робертсон.
"Воинские части в этом районе даже не имеют фосфорных боеприпасов любого вида", - добавил он.
"Напряженность между США и Россией усилилась в последние дни, поскольку администрация Трампа рассматривает военные варианты, если Сирия проигнорирует предостережение Вашингтона от применения химического оружия в нападении на Идлиб, последнего крупного анклава повстанцев, которые противостоят сирийскому правительству", - говорится в статье Reuters.
- Напомним, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия проведут "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на Идлиб.
- Позже в этот же день стало известно, что российские военные самолеты после 22-дневного перерыва возобновили воздушные удары по провинции Идлиб.
- По данным американской разведки, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев.
- Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники будут реагировать "быстро и молниеносно", если правительственные войска будут использовать химическое оружие в ожидаемом наступлении.
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