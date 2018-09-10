Россияне заявили, что США применили в Сирии фосфорные бомбы. Вашингтон отрицает

10 сентября, 2018, 13:50

Российские военные заявили в воскресенье, что 2 американские самолеты F-15 нанесли удары по сирийской провинции Дейр-ад-Зор фосфорными боеприпасами. В Пентагоне опровергли эту информацию

Об этом сообщает Reuters.

"Воздушные удары были направлены на село Хаджин, последний опорный пункт Исламского Государства в Сирии, что привело к пожарам, но не было информации о жертвах, сказали российские военные", - цитирует Reuters сообщение российских информагентств "ТАСС" и "РИА Новости".

"Применение оружия с белым фосфором запрещены дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения", - заявили в РФ.

Представитель Пентагона сказал, что американские самолеты сбросили фосфорные бомбы.

"В настоящее время мы не получили сообщений о любое использование белого фосфора", - подчеркнул командующий Шон Робертсон.

"Воинские части в этом районе даже не имеют фосфорных боеприпасов любого вида", - добавил он.

"Напряженность между США и Россией усилилась в последние дни, поскольку администрация Трампа рассматривает военные варианты, если Сирия проигнорирует предостережение Вашингтона от применения химического оружия в нападении на Идлиб, последнего крупного анклава повстанцев, которые противостоят сирийскому правительству", - говорится в статье Reuters.