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Россияне заявили, что США применили в Сирии фосфорные бомбы. Вашингтон отрицает

Российские военные заявили в воскресенье, что 2 американские самолеты F-15 нанесли удары по сирийской провинции Дейр-ад-Зор фосфорными боеприпасами. В Пентагоне опровергли эту информацию

Об этом сообщает Reuters.

"Воздушные удары были направлены на село Хаджин, последний опорный пункт Исламского Государства в Сирии, что привело к пожарам, но не было информации о жертвах, сказали российские военные", - цитирует Reuters сообщение российских информагентств "ТАСС" и "РИА Новости".

"Применение оружия с белым фосфором запрещены дополнительным протоколом Женевской конвенции 1949 года. Бомбы с этим веществом считаются оружием массового поражения", - заявили в РФ.

Представитель Пентагона сказал, что американские самолеты сбросили фосфорные бомбы.

"В настоящее время мы не получили сообщений о любое использование белого фосфора", - подчеркнул командующий Шон Робертсон.

"Воинские части в этом районе даже не имеют фосфорных боеприпасов любого вида", - добавил он.

"Напряженность между США и Россией усилилась в последние дни, поскольку администрация Трампа рассматривает военные варианты, если Сирия проигнорирует предостережение Вашингтона от применения химического оружия в нападении на Идлиб, последнего крупного анклава повстанцев, которые противостоят сирийскому правительству", - говорится в статье Reuters.

  • Напомним, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия проведут "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на Идлиб.
  • Позже в этот же день стало известно, что российские военные самолеты после 22-дневного перерыва возобновили воздушные удары по провинции Идлиб.
  • По данным американской разведки, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев.
  • Белый дом предупредил, что Соединенные Штаты и их союзники будут реагировать "быстро и молниеносно", если правительственные войска будут использовать химическое оружие в ожидаемом наступлении.
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