"Укрпочта" увеличила цены на доставку писем на 40%

10 сентября, 2018, 11:37

С понедельника, 10 сентября, "Укрпочта" повысила тарифы на пересылку писем и посылок

Об этом сообщает "Урядовый курьер".

Так, тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетних писем весом до 50 г) увеличится на 2 грн (на 40%), а на посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины в рамках услуги "Укрпочта Стандарт" - на 3, 6 грн (с НДС).

Также "Укрпочта" с 10 сентября упростила тарификацию переводов и приема платежей в неавтоматизированных отделениях, введя фиксированную абсолютную комиссию за каждый диапазон суммы перевода / платежа.

Кроме того, 1 января 2019 состоится второй этап повышения тарифов "Укрпочты". На втором этапе тариф на пересылку неприоритетних писем весом до 50 г увеличится еще на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности до 10 кг в пределах Украины в рамках услуги "Укрпочта Стандарт" - на 2,4 грн (с НДС). Тариф на пересылку отправлений весом 10-15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС).

При этом тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений "Укрпочта Стандарт" не изменяются.