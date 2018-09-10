"Не обещаю увеличения размера!": в Грузии кандидат в президенты рекламирует себя на Pornhub

10 сентября, 2018, 14:19

В Грузии кандидат в президенты Зураб Джапаридзе разместил свою предвыборную рекламу на сайте Pornhub

Об этом сообщает издание "Грузия онлайн".

Джапаридзе подтвердил эту информацию По его словам, на сайте размещены баннеры с надписями "Не обещаю увеличения размера" и "Больше секса, больше свободы!".

Как заявил кандидат в президенты, идея родилась у членов партии и это, по его словам, "обычное бизнес-решение". Лидер партии отметил, что баннеры только за 4 часа 8 сентября имели 40 тысяч позаков. Джапаридзе добавил, что пока не решил, сколько денег потратят на эту кампанию.

"Один пользователь из Грузии в среднем проводит 8-9 минут на сайте Pornhub. За это время он может видеть периферийным взглядом мой баннер. По-моему, это в тысячи раз эффективнее реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы-спектакля всех других кандидатов вместе взятых", - заявил Джапаридзе.