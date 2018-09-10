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"Кровью истекать будешь": в Москве Жириновский дрался с участниками протеста

В Москве лидер ЛДПР Владимир Жириновский подрался с одним из участника митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В сети появилось несколько видео, которые сняли политика, который пришел на акцию в центре Москвы. В адрес Жириновского звучат возмущения, он вступает с людьми в перепалку, которая перерастает в драку. На одном из роликов видно, как Жириновский стоит над лежащим на земле человеком, требует от него паспорт и угрожает", - говорится в сообщении.

Жириновский бросался на людей и кричал, что "от них ничего не останется и родители никогда их не найдут". Также он угрожал тюремным сроком в три года всем участникам митинга.

"Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!", - закричал Жириновский и ударил в лицо протестующего.

Затем на пресс-конференции Жириновский утверждал, что драки не было, он "пытался пройти, чтобы никого не задеть, поэтому кто-то, возможно, споткнулся".

 

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