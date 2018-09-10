Преподаватель Одесской морской академии за портрет террориста Захарченко поплатился креслом
10 сентября, 2018, 20:04
Сотрудник Одесской морской академии Александр Калинин поплатился должностью начальника отдела практики за поддержку террористов
Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщила "Думская".
По данным издания, преподаватель на стене своего кабинета вывесил под черной лентой фотографию убитого главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко.
Как отмечается, об этом поступке Калинина сообщили курсанты академии в соцсетях.
Между тем ректор вуза Михаил Миюсов, к которому пришли активисты для выяснения ситуации, сообщил им, что преподаватель Калинин уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое уже подписано.
- Напомним, что главарь боевиков "ДНР" Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе “Сепар” 31 августа.
- Боевики "ДНР" заявили, что задержали подозреваемых в убийстве своего главаря Александра Захарченко.
- Убийство Захарченко, скорее всего стало результатом межусобных войн между боевиками и их кураторами, которые не могут поделить власть и деньги, заявили в СБУ.
- Впоследствии выяснилось, что двое мужчин, которых боевики "ДНР" разыскивали за убийство Захарченко, оказались непричастными к преступлению.
- В украинской разведке выяснили, что кафе "Сепар" контролировалось российской ФСБ.
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