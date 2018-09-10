Преподаватель Одесской морской академии за портрет террориста Захарченко поплатился креслом

10 сентября, 2018, 20:04

Сотрудник Одесской морской академии Александр Калинин поплатился должностью начальника отдела практики за поддержку террористов

Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщила "Думская".

По данным издания, преподаватель на стене своего кабинета вывесил под черной лентой фотографию убитого главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко.

Как отмечается, об этом поступке Калинина сообщили курсанты академии в соцсетях.

Между тем ректор вуза Михаил Миюсов, к которому пришли активисты для выяснения ситуации, сообщил им, что преподаватель Калинин уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое уже подписано.