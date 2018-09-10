 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Преподаватель Одесской морской академии за портрет террориста Захарченко поплатился креслом

Сотрудник Одесской морской академии Александр Калинин поплатился должностью начальника отдела практики за поддержку террористов

Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщила "Думская".

По данным издания, преподаватель на стене своего кабинета вывесил под черной лентой фотографию убитого главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко.

Как отмечается, об этом поступке Калинина сообщили курсанты академии в соцсетях.

Между тем ректор вуза Михаил Миюсов, к которому пришли активисты для выяснения ситуации, сообщил им, что преподаватель Калинин уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое уже подписано.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать