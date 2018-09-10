Полиция рассказала подробности двух смертельных ДТП на Буковине

10 сентября, 2018, 18:47

Полиция устанавливает обстоятельства двух смертельных дорожно-транспортных происшествий, случившихся в это воскресенье, 9 сентября, на Буковине

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.

Как отмечается, из-за нарушения правил участниками дорожного движения в течение воскресенья погибли трое людей.

По данным правоохранителей, первое ДТП произошло ночью 9-го сентября в поселке Красноильск Сторожинецкого района.

"49-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не выбрал безопасной скорости движения и допустил съезд легковушки в пруд. В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир, оба местные жители, погибли на месте происшествия. Тела погибших правоохранители извлекли из водоема и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В результате еще одной аварии, произошедшей также 9 сентября близ Хотина, погиб водитель.

"56-летняя водитель, управляя автомобилем "ВАЗ - 21043" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с авто марки Hyundai Tucso. В результате аварии водитель получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. 54-летнему водителю внедорожника была оказана медицинская помощь без госпитализации", - отметили в полиции.

По фактам обоих ДТП следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движение или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.