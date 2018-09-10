Польша сформировала новую дивизию и разместит ее на границе с Білорусю
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
"Я принял решение о создании нового подразделения польской армии, командование которого будет расположена в Седльце. Новым командиром 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзинский", - сказал он.
Дивизия будет сформирована из трех бригад - двух существующих, 1-й бронетанковой и 21-й бригады Пидгальских стрелков, и одной новой, будет вскоре сформирована.
"18-я механизированная дивизия отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках подкрепления союзников. Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша", - говорится в сообщении Минобороны.
Говоря о ситуации в области безопасности и задачах, стоящих перед польской армией, министр Мариуш Блащак отметил, что создание четвертой дивизии укрепляет восточный фланг и обусловлено оперативной необходимости.
"2018 год будет записан в истории польской армии и истории города Седльце. В этом году мы концентрируем усилия на создании более многочисленной польской армии, оснащенной более современным оборудованием и более встроенной в структуры НАТО. Отсюда и процесс модернизации и дальнейшие контракты, подписание контракта на покупку комплексов Patriot и переговоры по очень крупному контракту для армии ", - сказал глава Минобороны.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-