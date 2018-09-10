Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе признает вину, - адвокат
10 сентября, 2018, 22:31
Олег Семиренко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе, во время которого погибли 2 человека, признает свою вину и не отрицает ее
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Щерблюк, информирует Громадське.
"Да он признает, и при объявлении ему подозрения, и в ходе допроса следователем, и сегодня в суде он признал свою вину, он не возражает", - сказал адвокат.
На вопрос будет ли защита обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей, Щерблюк сказал: "Я еще не встречался с отцом клиента, я еще не успел пообщаться с самим клиентом. Но это решение еще будет принято, у нас еще я 5 дней для этого ".
- Напомним, поздно вечером в субботу, 8 сентября 2018 года, на 6-й станции Фонтана в Одессе произошло массовое ДТП с несколькими погибшими и травмированными. Авто существенно превышая разрешенную скорость и двигаясь на запрещающий сигнал светофора, врезалось в другой автомобиль и отлетело на остановку с людьми.
- Виновником оказался 27-летний любитель нелегальных ночных автогонок.
- 9 сентября Нацполиция сообщила о его задержании. Парню грозит 5-10 лет тюрьмы.
- 10 сентября Киевский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца виновника смертельного ДТП в Одессе Олега Симиренко.
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