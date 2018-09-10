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Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе признает вину, - адвокат

Олег Семиренко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе, во время которого погибли 2 человека, признает свою вину и не отрицает ее

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Александр Щерблюк, информирует Громадське.

"Да он признает, и при объявлении ему подозрения, и в ходе допроса следователем, и сегодня в суде он признал свою вину, он не возражает", - сказал адвокат.

На вопрос будет ли защита обжаловать меру пресечения в виде содержания под стражей, Щерблюк сказал: "Я еще не встречался с отцом клиента, я еще не успел пообщаться с самим клиентом. Но это решение еще будет принято, у нас еще я 5 дней для этого ".

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