Пенсионер из Николаева стрелял по детям, которые игрались: трое пострадавших
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.
В результате выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины.
Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и путь поступления взрывоопасного предмета в злоумышленника.
Продолжается следствие.
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