Пенсионер из Николаева стрелял по детям, которые игрались: трое пострадавших

10 сентября, 2018, 08:53

На Николаевщине в городе Новая Одесса 68-летний местный житель стрелял из самодельного устройства по детям, которые игрались

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.

В результате выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и путь поступления взрывоопасного предмета в злоумышленника.

Продолжается следствие.