Пара сняла популярную квартиру на Airbnb и нашла "камеру-шпиона". Она "смотрела" на кровать

10 сентября, 2018, 15:55

Пара нашла скрытую видеокамеру в цифровых часах в квартире, которую они снимали через Airbnb

Об этом пишет Metro.

Дуги Гамильтон и его подруга обнаружили скрытую камеру, нацеленную на их кровать в квартире для отдыха в Торонто. Как отметил мужчина, камера "была замаскирована под часы, но выглядела подозрительно".

Недавно Гамильтон смотрел видео с YouTube о скрытых видеокамерах в различных игрушках и пуговицах, что и помогло обнаружить находку. Когда мужчина осмотрел часы, то с удивлением увидел крошечный объектив, который, возможно, записывал их.

7 сентября Дуги опубликовал свое открытие на Facebook, написав: "Если вы используете Airbnb, то вы обязательно захотите прочитать это и, возможно, прекратите пользоваться их услугами".

Он пояснил: "Мы забронировали однодневное пребывание в прекрасной квартире в центре Торонто на последнюю ночь (6 сентября). У нас был сумасшедший напряженный день в городе и мы думали, что наконец-то сможем отдохнуть. Я лежал на диване, и эти цифровые часы как будто смотрел прямо на нашу кровать. Это видео просто сейчас появляется в моей голове, представьте, там была камера-шпион на часах".

Гамильтон сказал, что позже ему и его подруге предложили остановиться в отеле и получить полный возврат средств от Airbnb.

Пара также предупредила полицию в Канаде, и сейчас инцидент расследуют. Дуги отметил, что "у собственника есть еще шесть квартир и сотни отзывов, так что нам казалось, что нам повезло. Мы были на месте в течение 20 минут, а потом я заметил часы".

Волнение у мужчины вызвал провод, похожий на зарядное устройство к мобильному, что, как отметил мужчина, "не совсем правильно".

"Я чувствовал себя немного странно, даже думая об этом, и я продолжал уговаривать себя не быть глупым. Но было что-то", - добавил мужчина.

Пресс-секретарь полиции Торонто сказала: "В прошлый четверг нам позвонили по поводу видеокамеры в часах в квартире. Расследование продолжается".

В компании отметили, что владельца проверят. Пресс-секретарь Airbnb сказал: "Мы очень серьезно относимся к вопросам конфиденциальности и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к такому поведению. Мы удалили узел с платформы, пока мы проводим расследование, и предоставляем гостю полную поддержку".