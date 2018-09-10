Огонь по детям на Николаевщине: стрелок был пьян

10 сентября, 2018, 11:41

Мужчина, который стрелял по детям в Новой Одессе на Николаевщине, был в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Николаевской области, передает "112 Украина".

По ее словам, сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанному.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и тогда, когда вышел к детям, которые играли неподалеку от его двора, и выстрелил ", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, 12-летний мальчик находится в медицинском учреждении в Николаеве, его состояние оценивается как тяжелое. Двух детей отпустили на амбулаторное лечение. Злоумышленник тоже находится в больнице, у него ранение руки от выстрела.

"Вчера, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения, он вообще не мог объяснить свои действия. Следствие будет устанавливать. Дети играли возле его двора, их было семеро. Можно предполагать, что они ему мешали", - добавила Бережная, добавив, что он стрелял из самодельного устройства для отстрела дроби.