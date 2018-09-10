Ocean Cleanup запустила первые плавучие барьеры: они должны убрать пластик с Тихого океана

10 сентября, 2018, 16:32

Компания Ocean Cleanup запустила первую тестовую систему сбора пластикового мусора в Сан-Франциско

Об этом пишет ScienceAlert.

Разработка первого полноразмерного массива стоит около 23 миллионов долларов США, хотя команда оценивает, что будущие массивы будут стоить меньше 6 миилионов долларов США.

После тестирования недалеко от Сан-Франциско, которое происходило в течение 2 недель, система из плавучих барьеров отправилась к большому тихоокеанскому мусорному пятну. С помощью 600-метровой линии из балок с трехметровой подводной сети компания сможет собрать весь мусор размером более 5 см.

Планируется, что комплекс System 001 будет доставлен к мусорному пятну за две-три недели. Всего Ocean Cleanup намерена запустить до 60 таких систем - они позволят к 2040 году убрать до 90% всего мусорному пятну.

Большое мусорное пятно - образование в северной части Тихого океана - крупнейшее скопление пластика в мире, которое образовалось на стыке нескольких течений. Его обнаружили еще в 1980-х годах. Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.

Издание отмечает, что до сих пор непонятно, насколько эффективна эта технология. Кроме того, поскольку пятно находится на территории международных вод, по законодательству компании необязательно проводить экологические экспертизы.

Поскольку это первый массив, Ocean Cleanup ожидает, что им придется настроить и, возможно, переделать аспекты очистки массивов и процессы сбора пластика.

Как только прототип достигнет области мусора, команда хочет увидеть, насколько эффективно система собирает пластик. Как только будет шторм, они смогут выяснить, сможет ли система работать или хотя бы "выживать" в таких условиях.

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