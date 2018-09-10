Ocean Cleanup запустила первые плавучие барьеры: они должны убрать пластик с Тихого океана
Об этом пишет ScienceAlert.
Разработка первого полноразмерного массива стоит около 23 миллионов долларов США, хотя команда оценивает, что будущие массивы будут стоить меньше 6 миилионов долларов США.
После тестирования недалеко от Сан-Франциско, которое происходило в течение 2 недель, система из плавучих барьеров отправилась к большому тихоокеанскому мусорному пятну. С помощью 600-метровой линии из балок с трехметровой подводной сети компания сможет собрать весь мусор размером более 5 см.
Планируется, что комплекс System 001 будет доставлен к мусорному пятну за две-три недели. Всего Ocean Cleanup намерена запустить до 60 таких систем - они позволят к 2040 году убрать до 90% всего мусорному пятну.
Большое мусорное пятно - образование в северной части Тихого океана - крупнейшее скопление пластика в мире, которое образовалось на стыке нескольких течений. Его обнаружили еще в 1980-х годах. Скопление ежегодно увеличивается и в настоящее время охватывает площадь более 1,6 млн кв. км, что в разы превышает предыдущие оценки.
Издание отмечает, что до сих пор непонятно, насколько эффективна эта технология. Кроме того, поскольку пятно находится на территории международных вод, по законодательству компании необязательно проводить экологические экспертизы.
Поскольку это первый массив, Ocean Cleanup ожидает, что им придется настроить и, возможно, переделать аспекты очистки массивов и процессы сбора пластика.
Как только прототип достигнет области мусора, команда хочет увидеть, насколько эффективно система собирает пластик. Как только будет шторм, они смогут выяснить, сможет ли система работать или хотя бы "выживать" в таких условиях.
Читайте также: Смерть в воздухе. Как "скучная" экология незаметно убьет 260 тысяч человек
- Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда. Всего в ней нашли 17 видов искусственных материалов.
- Британский дайвер Дело Хорнер снял на камеру погружения в Индийский океан у острова Нуса Пенида, недалеко от побережья индонезийского туристического курорта Бали, однако вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
- Испанские экологи обнаружили в желудке мертвого 10-метрового кашалота, которого выбросило на берег страны, более 29 килограммов пластика. Он умер, потому что не смог переварить мусора. А японские ученые нашли и улучшили бактерию, уничтожающую пластик за несколько дней.
- Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
- Таяние крупнейших ледников из-за климатических изменений может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-