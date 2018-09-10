Объявлена предварительная программа Конференции "Телевидение как Бизнес – 2018" . Событие

10 сентября, 2018, 18:33

Конференция "Телевидение как Бизнес", которая проходит в рамках международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK, состоится 20 сентября 2018 года в отеле Hyatt Regency Kiev (ул. Аллы Тарасовой, 5)

Организатор мероприятия — Индустриальный Телевизионный Комитет.

«Телевидение как Бизнес» — ежегодная встреча лидеров телевизионной индустрии и рекламного рынка.

Девятый год подряд ведущие телевизионные бренды, лучшие специалисты обсуждают актуальные проблемы сферы и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиа проектов и раскрывают секреты их финансового управления.

В этом году в Конференции примут участие более 20 ТОП-менеджеров медиа сферы.

Традиционно Конференцию откроет САММИТ МЕДИАДИЛЕРОВ при участии руководителей крупнейших медиагрупп и телеканалов Украины.

Вторая секция Конференции будет посвящена актуальным проблемам, успехам и тенденциям рекламного рынка. Секция пройдет при участии лидеров рекламного рынка Украины: Андрея Партыки (StarLight Sales, StarLight Brand Content), Андрея Андрущенко (IPG Mediabrands Ukraine), Энвера Кикавы (Publicis Groupe Ukraine), Юлии Бучак (OMD Media Direction Ukraine), Юлии Костецкой (Медиапартнерство) и Александра Гороховского (Dentsu Aegis Network Ukraine).

В рамках третьей секции сформировано панель в тематике HR. К дискуссии приобщаться: Роман Бондарь (Odgers Berndtson Ukraine), Лариса Брувер (1+1 Медиа), Алена Довганец (Медиа Группа Украина) и Анна Каленская (StarLightMedia).

Ознакомиться с полной программой можно на сайте Конференции. Программа регулярно дополняется новыми докладами и спикерами!

По всем вопросам, которые возникают по поводу участия и организации мероприятия, обращайтесь, пожалуйста, по телефону +380 44 353-13-98 или на электронный адрес tetiana.ilchuk@itk.ua