Настоятель МАФа МП в Киеве грозит главе Музея истории Украины проклятием на семь поколений
Письмо Сосновская разместила на своей странице в Facebook.
Она пояснила, что в конце апреля обратилась к Гедеону с письмом, в котором просила демонтировать некоторые размещенные им объекты, по которым музей не давал разрешения на установку.
На это Гедеон ответил, что, мол, колокольня, церковный забор и информационный щит там были установлены еще 10 лет назад как церковные атрибуты.
По его словам, вся территория, на которой построен храм, а также весь окружающий земельный участок, - "исторически принадлежат нам", потому что отсюда распространялось христианство на всю Киевскую Русь".
"В случае продолжения вами умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, на унижение христианской чести и достоинства... Вы и все те, кто устраивает гонения на УПЦ - призовет сам на себя и своих потомков родовое проклятие до семи поколений", - отметил в письме Гедеон.
Отметим, ранее народный депутат Игорь Луценко написал в Facebook, что Гедеон (Харон Юрий Самуилович) оказался гражданином России и разместил фото копии его паспорта.
Сегодня в Окружном административном суде в 3 часа началось заседание по отмене регистрации указанного МАФа РПЦ Московского патриархата. Несмотря на это, заседание пришлось перенести на 20 сентября, ведь на него не явились представители МАФа.
- Напомним, 25 января националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" пытались поджечь МАФ московского патриархата.
- Мужчин поймали, им избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 2,2 миллионов гривен.
- 3 февраля на территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести часовню УПЦ МП, которую возвели у остатков Десятинной церкви.
- Ранее сообщалось, что комиссия Киевсовета поддержала снос самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви.
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