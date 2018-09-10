Настоятель МАФа МП в Киеве грозит главе Музея истории Украины проклятием на семь поколений

10 сентября, 2018, 15:14

Поп Русской православной церкви Московского патриархата Гедеон, на которого оформлен возведенный на фундаменте Десятинной церкви МАФ, написал письмо гендиректору Национального музея истории Украины Татьяне Сосновской

Письмо Сосновская разместила на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что в конце апреля обратилась к Гедеону с письмом, в котором просила демонтировать некоторые размещенные им объекты, по которым музей не давал разрешения на установку.

На это Гедеон ответил, что, мол, колокольня, церковный забор и информационный щит там были установлены еще 10 лет назад как церковные атрибуты.

По его словам, вся территория, на которой построен храм, а также весь окружающий земельный участок, - "исторически принадлежат нам", потому что отсюда распространялось христианство на всю Киевскую Русь".

"В случае продолжения вами умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, на унижение христианской чести и достоинства... Вы и все те, кто устраивает гонения на УПЦ - призовет сам на себя и своих потомков родовое проклятие до семи поколений", - отметил в письме Гедеон.

Отметим, ранее народный депутат Игорь Луценко написал в Facebook, что Гедеон (Харон Юрий Самуилович) оказался гражданином России и разместил фото копии его паспорта.

Сегодня в Окружном административном суде в 3 часа началось заседание по отмене регистрации указанного МАФа РПЦ Московского патриархата. Несмотря на это, заседание пришлось перенести на 20 сентября, ведь на него не явились представители МАФа.