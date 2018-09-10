На Сиваше российские пограничники задержали двух украинских рыбаков

10 сентября, 2018, 22:52

На озере Сиваш российские пограничники задержали двух украинских рыбаков, граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы"

Об этом сообщают "Крым Реалии" со ссылкой на данные пограничного управления ФСБ России.

По этой информации, граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", их задержали в момент швартовки к берегу Крыму на моторной лодке.

Как заявили в ФСБ, во время осмотра плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 килограммов кефалевых видов рыб.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины, выйдя на рыбалку, решили причалить к берегу Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".

Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности, сообщают российские силовики. В то же время ФСБ не называет имен задержанных граждан.