На станции "Дорогожичи" ищут бомбу, вагоны проходят мимо

10 сентября, 2018, 15:38

В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Дорогожичи"

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена в своем аккаунте в Twitter.

"Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 9 сентября мужчина прыгнул на пути метро на станции "Контрактовая площадь". Мужчина выжил, его увезли в больницу.

Из-за этого события движение по синей ветке было временно перекрыто.