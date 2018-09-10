На станции "Дорогожичи" ищут бомбу, вагоны проходят мимо
10 сентября, 2018, 15:38
В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Дорогожичи"
Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена в своем аккаунте в Twitter.
"Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 9 сентября мужчина прыгнул на пути метро на станции "Контрактовая площадь". Мужчина выжил, его увезли в больницу.
Из-за этого события движение по синей ветке было временно перекрыто.
Внимание!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 сентября 2018 г.
Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход.
Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-