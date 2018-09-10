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На станции "Дорогожичи" ищут бомбу, вагоны проходят мимо


фото: telegraf
В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Дорогожичи"

Об этом сообщает пресс-центр столичного метрополитена в своем аккаунте в Twitter.

"Станция "Дорогожичи" закрыта на вход и выход. Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 9 сентября мужчина прыгнул на пути метро на станции "Контрактовая площадь". Мужчина выжил, его увезли в больницу.

Из-за этого события движение по синей ветке было временно перекрыто.

 

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