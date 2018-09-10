На США надвигается самый мощный за последние 30 лет ураган

10 сентября, 2018, 23:31

Ураган четвертой категории, что означает возможность причинения катастрофических разрушений, надвигается на восточное побережье США

Об этом сообщает CNN.

По данным метеорологов, ожидается дальнейшее усиление, поскольку "Флоренс" движется в направлении Северной и Южной Каролины, где он может превратиться в самый мощный шторм из тех, что были в регионе в течение последних тридцати лет.

Национальный ураганный центр выдал прогноз, по которому "Флоренс" должен достичь побережья поздно вечером в четверг или рано утром в пятницу. На море ураган вызовет волны высотой до 4,5 метра, на суше – обильные осадки, местами до 50 сантиметров, возможны разрушения из-за мощных порывов ветра.

"Флоренс" имеет уровень опасности, который угрожает жизни людей, поэтому в некоторых районах началась эвакуация жителей. Кроме того, в районах, находящихся под потенциальной угрозой урагана, начали принимать меры для уменьшения разрушений и оказания помощи пострадавшим.