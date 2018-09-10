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На США надвигается самый мощный за последние 30 лет ураган

Ураган четвертой категории, что означает возможность причинения катастрофических разрушений, надвигается на восточное побережье США

Об этом сообщает CNN.

По данным метеорологов, ожидается дальнейшее усиление, поскольку "Флоренс" движется в направлении Северной и Южной Каролины, где он может превратиться в самый мощный шторм из тех, что были в регионе в течение последних тридцати лет.

Национальный ураганный центр выдал прогноз, по которому "Флоренс" должен достичь побережья поздно вечером в четверг или рано утром в пятницу. На море ураган вызовет волны высотой до 4,5 метра, на суше – обильные осадки, местами до 50 сантиметров, возможны разрушения из-за мощных порывов ветра.

"Флоренс" имеет уровень опасности, который угрожает жизни людей, поэтому в некоторых районах началась эвакуация жителей. Кроме того, в районах, находящихся под потенциальной угрозой урагана, начали принимать меры для уменьшения разрушений и оказания помощи пострадавшим.

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