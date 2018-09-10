На Луганщине на растяжке подорвался местный житель

10 сентября, 2018, 23:17

55-летний житель пгт Станица Луганская подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно, растяжке

Об этом сообщает полиция Луганщины.

В 12:05 в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний мужчина, еще в 7 часов утра, ушел на прогулку и до настоящего времени не вернулся.

Уже через несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашевский-Новая, в зарослях обнаружили тело мужчины. На место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнической службы ГУНП.

После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. Во время осмотра на теле было обнаружено мино-взрывные травмы, от которых, вероятно, и погиб человек.