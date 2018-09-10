На Донетчине нашли тайник боеприпасов пророссийского наемника

10 сентября, 2018, 12:16

На Донетчине сотрудники СБУ совместно с полицейскими обнаружили место незаконного хранения оружия и боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обыска частного домовладения в Красногоровке обнаружили тайник со средствами поражения. Оперативники СБУ изъяли из тайника 2 ручных противотанковых гранатомета РПГ - 22, 3 реактивные гранаты ПГ-7Л, 3 выстрела ПГ-7ПМ, 8 гранат РГД-5 и Ф-1, тротиловую шашку весом 400 г, 8 запалов к ручным гранатам и почти 1,5 г пластида.

Сотрудники СБУ установили, что место незаконного хранения оружия и боеприпасов устроил участник незаконных вооруженных формирований, находящийся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.