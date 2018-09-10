На Детское Евровидение от Украины поедет Дарья Красновецкая. Кто она

10 сентября, 2018, 11:18

Победителем национального отбора на Детское Евровидение-2018 стала винничанка Дарина Красновецкая с песней Say love

Об этом пишет UA: Первый.

Представителя от Украины выбирали из 10 финалистов. Его выбирали жюри и зрители.

Судьями стали фронтмен известной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, певица Александра Кольцова, певец и композитор LAUD, певица и победительница многих международных вокальных конкурсов София Куценко. Народная артистка Украины Мария Бурмака стала председателем судейского состава.

Винничанке Дарье Красновецький 11 лет. Она профессионально занимается вокалом более пяти лет. Этот конкурс не первый в жизни девочки: в 2016 году Дарина Красновецька она пела в талант-шоу "Голос. Дети".



Также два года подряд принимала участие в детском фестивале "Черноморские игры". В 2017 году Дарья победила в номинации "Девушки (младшая группа)", а в 2018-м - в категории "Девушки (средняя группа)".

Кроме пения, у девочки много увлечений: она любит рисовать, путешествовать, занимается современными танцами и умеет играть на фортепиано.

"У каждого человека есть своя мечта. Я же - это победа в Детском Евровидении-2018", - говорит Дарина Красновецкая.