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Митингующим в Москве, которого избил Жириновский, оказался луганчанин

Митингующим в протестных акциях в Москве, которого ногами избил глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, оказался гражданин Украины с луганской пропиской

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на данные российских правоохранителей.

Как отмечается, мужчина по имени Сергей, уроженец Украины, имеет регистрацию временно оккупированного Луганска. Он уже написал заявление в полицию с требованием принять меры относительно Жириновского за избиение и угрозы в свой адрес.

В самой пресс-службе ЛДПР, по данным российских СМИ, заявили о причастности Украины к организации митингов против пенсионной реформы в России и о том, что "оранжевая оппозиция морочила людям головы".

  • Напомним, в Москве лидер ЛДПР Владимир Жириновский избил одного из участников митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади.
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