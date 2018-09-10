Митингующим в Москве, которого избил Жириновский, оказался луганчанин

10 сентября, 2018, 19:00

Митингующим в протестных акциях в Москве, которого ногами избил глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, оказался гражданин Украины с луганской пропиской

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на данные российских правоохранителей.

Как отмечается, мужчина по имени Сергей, уроженец Украины, имеет регистрацию временно оккупированного Луганска. Он уже написал заявление в полицию с требованием принять меры относительно Жириновского за избиение и угрозы в свой адрес.

В самой пресс-службе ЛДПР, по данным российских СМИ, заявили о причастности Украины к организации митингов против пенсионной реформы в России и о том, что "оранжевая оппозиция морочила людям головы".