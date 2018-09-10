МИД Польши "зачистили" от выпускников московских вузов

10 сентября, 2018, 18:12

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что из ведомства уволили практически всех сотрудников, которые закончили Московский государственный институт международных отношений или были в списках коммунистических спецслужб

Об этом сообщает "Польское радио".

"Можно сказать, что руководство ведомства заменили почти на 100%. В настоящее время на руководящих должностях нет людей – то ли в стране, то ли в иностранных представительствах - которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками Московского института международных отношений", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

Чапутович отметил, что с момента прихода к власти правительства партии "Право и справедливость" "чистка" коснулась практически всех 111 директоров и заместителей директоров департаментов в министерстве.

Кроме того, заменены или будут заменены в ближайшем будущем 86 послов из 101.