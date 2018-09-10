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Луческу назвал украинца лучшим форвардом в Турции


фото: UA-Footbal
Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу считает украинца Евгения Селезнева лучшим нападающим турецкого чемпионата

Об этом рассказал сам Селезнев, сообщает "Профутбол".

По словам футболиста сборной Украины, румынский тренер сделал ему комплимент после матча его "Акхисара" против "Бешикташа", в котором Селезнев забил гол.

"Луческу меня набрал по телефону, сказал, что на данный момент я лучший нападающий в Турции, когда он увидел матч с "Бешикташем". Я его поблагодарил, что он действительно мне много дал, он очень мудрый тренер, великий тренер", - сказал Селезнев, который играл под руководством Луческу в "Шахтере".

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