Китай пригрозил ответить на очередные санкции США

10 сентября, 2018, 14:08

В Министерстве иностранных дел Китая пообещали ответить собственными контрмерами на очередные санкции Соединенных Штатов

Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ген Шуан во время брифинга в понедельник, передает Reuters.

По словам Ген Шуан, Китай введет какие-то новые шаги и решительно отвечать на любые упрямые меры США в сфере торговли.

"Если американская сторона упорно будет цепляться за свой санкционный курс и введет новые тарифные меры против Китая, то китайская сторона неизбежно примет контрмеры в отношении решительной защиты собственных законных прав", - заявил Ген Шуан.

В пятницу, 7 сентября, американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины практически на весь китайский импорт, пригрозив собранием еще на $ 267млрд больше, чем запланированные ранее 200млрд в отношении китайских товаров.

Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая