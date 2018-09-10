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Китай пригрозил ответить на очередные санкции США


фото: REUTERS
В Министерстве иностранных дел Китая пообещали ответить собственными контрмерами на очередные санкции Соединенных Штатов

Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ген Шуан во время брифинга в понедельник, передает Reuters.

По словам Ген Шуан, Китай введет какие-то новые шаги и решительно отвечать на любые упрямые меры США в сфере торговли.

"Если американская сторона упорно будет цепляться за свой санкционный курс и введет новые тарифные меры против Китая, то китайская сторона неизбежно примет контрмеры в отношении решительной защиты собственных законных прав", - заявил Ген Шуан.

В пятницу, 7 сентября, американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины практически на весь китайский импорт, пригрозив собранием еще на $ 267млрд больше, чем запланированные ранее 200млрд в отношении китайских товаров.

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  • Напомним, США подготовили новые пошлины на товары из Китая, отреагировав на протекционистскую политику Пекина.
  • В свою очередь Китай подготовил перечень мер, которые затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.
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