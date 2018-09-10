Киевский проект Aero Benin запустил "в рейс" дебютный психоделический альбом. Как это звучит
10 сентября, 2018, 14:45
Киевляне создали новый музыкальный проект Aero Benin: они пишут психоделик-поп и уже выпустили дебютную пластинку
Об этом пишет Comma.ua.
Киевский продюсер и мультиинструменталист Александр Филоненко представил проект. Он называется Aero Benin. Когда-то такое название носили авиалинии африканского государства Бенин. Сейчас их не существует.
В альбом вошло 7 треков, большинство он записал собственноручно. Над пластинкой также работали певица софи Вилли, Петр Чернявский (Peter and the Wolves) и Екатерина Рогова (INAIA).
- Напомним, британское электронное трио Years & Years приедет с концертом в Украину ко Дню Святого Валентина.
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