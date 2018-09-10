Киевский проект Aero Benin запустил "в рейс" дебютный психоделический альбом. Как это звучит

Об этом пишет Comma.ua.

Киевский продюсер и мультиинструменталист Александр Филоненко представил проект. Он называется Aero Benin. Когда-то такое название носили авиалинии африканского государства Бенин. Сейчас их не существует.

В альбом вошло 7 треков, большинство он записал собственноручно. Над пластинкой также работали певица софи Вилли, Петр Чернявский (Peter and the Wolves) и Екатерина Рогова (INAIA).