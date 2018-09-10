Катар построит в Германии новый LNG-терминал

10 сентября, 2018, 11:22

Катар планирует в течение пяти лет инвестировать в немецкую экономику 10 млрд евро

Об этом пишет Enkorr.

За счет этих средств, в частности, планируется построить в Германии новый LNG-терминал.

Катарский эмир Тамим бин Хамад аль-Тани объявил о расширении программы финансирования крупнейшей экономики Европы на двусторонней инвестиционной конференции в Берлине. Германия является крупнейшим потребителем энергии в Европе.

Катар уже инвестировал 25 млрд евро в ключевые немецкие компании, такие как Volkswagen AG, Deutsche Bank и другие.

"Чтобы продемонстрировать нашу уверенность в экономической стабильности Германии... я заявляю о намерении Катара инвестировать в немецкую экономику 10 млрд евро в ближайшие пять лет", - сказал аль-Тани.

Канцлер Ангела Меркель сказала, что энергетический сектор предлагает многообещающие возможности для расширения деловых связей, добавив, что поставки природного газа из Катара помогут Германии диверсифицировать источники поставок.

"С моей точки зрения, энергетический сектор предлагает значительный потенциал для расширения наших экономических связей", - сказала Меркель.

По ее словам Германия уже связана с LNG-терминалами в Нидерландах, Бельгии и Польше, однако ее правительство работает над расширением сети СПГ внутри страны, а немецкие компании работают над проектированием и строительством собственного LNG - терминала.