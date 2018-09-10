Эксперт назвал девальвацию гривни сезонной и спрогнозировал курс на конец года

10 сентября, 2018, 18:16

Удешевление гривни вызвано сезонными факторами, которые еще повлияют на курс в конце года

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил экономист Сергей Фурса.

"Первая волна осенней сезонной девальвации уже прошла, потому что на межбанке в начале недели она доходила до 28,6 грн/долл. Но именно в это время черный рынок отказался идти дальше, например, сегодня гривня укреплялась на межбанке, была где-то немножко ниже, чем 28,2 грн/долл. Это первая часть сезонной девальвации, она нормальная: наши аграрии собрали зерно, начали "в черную" им торговать и вот результат - деньги, которые они "наколядовали", они переводили в валюту", - сказал Фурса.

Экономист также спрогнозировал еще одну волну сезонной девальвации гривни в конце года.

"Еще будет часть девальвации - то, что мы видели на конец года. Курс где-29,5 грн/долл. Это вполне естественный сезонный процесс. В начале года у нас было в конце января 28,8 грн/долл. Это такое пиковое значение. Сейчас будет плюс-минус 29,5 грн/долл. Это изменение, которое есть в течение года, оно не такое фундаментальное, нельзя говорить: "Смотрите, все падает, доллар растет". Доллар фактически пока ниже, чем был в начале года", - добавил эксперт.

Отметим, на 11 сентября НБУ установил официальный валютный курс на уровне 28,2 грн/долл. и 32,63 грн/евро. Курс на 10 сентября составлял 28,27 грн/долл. и 32,83 грн/евро.