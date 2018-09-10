Экс-регионала Кацубу и голову банка Курченко больше не разыскивают. Почему - тайна следствия

10 сентября, 2018, 13:32

Бывшего депутата от Партии регионов Сергея Кацубу, который причастен к делу так называемых "вышек Бойко", больше не разыскивают

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на ответ Нацполиции.

В ведомстве отметили, что правоохранители также больше не разыскивают бывшего главы правления "Брокбизнесбанка" Александра Динника. Владельцем последнего, до ликвидации банка в 2014 году, был олигарх Сергей Курченко.

"Согласно сведениям департамента информационно-аналитической поддержки ЧП Украина Динник А.В. 1984 г.р. и Кацуба С.В. 1978 г.р. в настоящее время в розыске не находятся", - отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что другие детали этого дела могут сообщить в Генпрокуратуре. Несмотря на это, в ГПУ отказались отвечать на вопросы, ссылаясь на тайну следствия.

Кацуба объявили в розыск в 2015 Его, как и младшего брата Александра, подозреваемого в в присвоении, растрате или завладении имуществом "Нафтогаза" путем злоупотребления служебным положением.

Динник был объявлен в розыск осенью 2014 Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Динник был одним из фигурнатив передачи денег от Курченко Михеилу Саакашвили, из-за чего последнего выдворили из Украины.