Дыминский продает ФК "Карпаты" экс-регионалу, - СМИ
Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке".
Герега давно рассматривал возможность покупки "Карпат", но до последнего времени не мог договориться с Дыминским. В "Карпатах" уже несколько дней работают люди, которые оценивают имущество клуба и проводят аудит. Пока неизвестно, означает ли это передачу имущества, или происходит оценка стоимости.
Александр Герега, который является вице-президентом Федерации футбола Украины, в 2003 году учредил ООО "Эпицентр-К", которое возглавлял до 2012 года. При нем компания стала спонсором немецкого футбольного клуба "Вольфсбург".
В 2012 году Герега стал народным депутатом от "Партии регионов", 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские" законы. Сейчас является внефракционным нардепом.
- В 2017 году Александр Герега попал в топ-10 рейтинга самых богатых украинцев, его состояние оценивается в $688 млн.
- Петр Дыминский обвиняется в совершении смертельного ДТП в августе 2017 года и сейчас находится за пределами Украины.
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