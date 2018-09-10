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Дыминский продает ФК "Карпаты" экс-регионалу, - СМИ


фото: epravda.com.ua
Бывший регионал Александр Герега близок к покупке футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского

Об этом сообщает шоу "ТаТоТаке".

Герега давно рассматривал возможность покупки "Карпат", но до последнего времени не мог договориться с Дыминским. В "Карпатах" уже несколько дней работают люди, которые оценивают имущество клуба и проводят аудит. Пока неизвестно, означает ли это передачу имущества, или происходит оценка стоимости.

Александр Герега, который является вице-президентом Федерации футбола Украины, в 2003 году учредил ООО "Эпицентр-К", которое возглавлял до 2012 года. При нем компания стала спонсором немецкого футбольного клуба "Вольфсбург".

В 2012 году Герега стал народным депутатом от "Партии регионов", 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские" законы. Сейчас является внефракционным нардепом.

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