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Доверие к ОБСЕ под вопросом, пока не решен конфликт в Украине, – глава МИД Польши

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что конфликт в Украине является вызовом для ОБСЕ

Об этом он заявил на открытии двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве, сообщает "Польское радио".

Министр подчеркнул, что российско-украинский конфликт является одной из крупнейших угроз в Европе и самым большим вызовом для ОБСЕ.

"Пока мы не решим этот конфликт, доверие к организации будет под вопросом", - сказал Чапутович.

Участие в варшавском совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Целью конференции является пересмотр обязательств, взятых на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.

  • Ранее глава польского МИД призвал Европейский Союз поддержать вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы, а также стран региона Западных Балкан.
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