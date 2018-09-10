Доверие к ОБСЕ под вопросом, пока не решен конфликт в Украине, – глава МИД Польши
Об этом он заявил на открытии двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве, сообщает "Польское радио".
Министр подчеркнул, что российско-украинский конфликт является одной из крупнейших угроз в Европе и самым большим вызовом для ОБСЕ.
"Пока мы не решим этот конфликт, доверие к организации будет под вопросом", - сказал Чапутович.
Участие в варшавском совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.
Целью конференции является пересмотр обязательств, взятых на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.
- Ранее глава польского МИД призвал Европейский Союз поддержать вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы, а также стран региона Западных Балкан.
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