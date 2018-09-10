Доверие к ОБСЕ под вопросом, пока не решен конфликт в Украине, – глава МИД Польши

10 сентября, 2018, 15:44

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что конфликт в Украине является вызовом для ОБСЕ

Об этом он заявил на открытии двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве, сообщает "Польское радио".

Министр подчеркнул, что российско-украинский конфликт является одной из крупнейших угроз в Европе и самым большим вызовом для ОБСЕ.

"Пока мы не решим этот конфликт, доверие к организации будет под вопросом", - сказал Чапутович.

Участие в варшавском совещании принимают около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Целью конференции является пересмотр обязательств, взятых на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, будет затронут вопрос свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.