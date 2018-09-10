Более 700 россиян в Британии могут потерять "визу инвестора" из-за отравления Скрипалей, - СМИ
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники в британском Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что Лондон намерен пересмотреть более 3 тысяч инвестиционных виз, выданных с 2008 года россиянам и другим иностранцам.
Газета со ссылкой на источники пишет, что некоторые иностранцы , в том числе россияне, потеряют визы, если правительство найдет в них "доказательства серьезных финансовых нарушений".
"Именно из-заэтого в мае возникли проблемы с продлением визы у российского олигарха Романа Абрамовича, владельца английского футбольного клуба "Челси", - говорится в статье.
Рейчел Дэвис Тека, представитель международной правозащитной организации Transparency International, поддержал новые меры.
"На протяжении 2008-2015 годов сотни граждан России, страны с высоким уровнем коррупции, получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов", - подчеркнула она.
На прошлой неделе в британском парламенте призвали сделать визовый режим более удобным "для простых россиян и сложнее для олигархов" - на фоне обвинений против двух граждан России, подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей.
Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов.
Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипача являются офицерами российской военной разведки.
По данным британских органов безопасности, количества "Новичка", которое находилось во флаконе, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.
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