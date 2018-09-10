Более 700 россиян в Британии могут потерять "визу инвестора" из-за отравления Скрипалей, - СМИ

10 сентября, 2018, 12:18

Более 700 состоятельных россиян в Великобритании могут иметь проблемы с продолжением "визы инвестора", поскольку Лондон планирует сократить в стране влияние Кремля, которого обвиняют в организации отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники в британском Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что Лондон намерен пересмотреть более 3 тысяч инвестиционных виз, выданных с 2008 года россиянам и другим иностранцам.

Газета со ссылкой на источники пишет, что некоторые иностранцы , в том числе россияне, потеряют визы, если правительство найдет в них "доказательства серьезных финансовых нарушений".

"Именно из-заэтого в мае возникли проблемы с продлением визы у российского олигарха Романа Абрамовича, владельца английского футбольного клуба "Челси", - говорится в статье.

Рейчел Дэвис Тека, представитель международной правозащитной организации Transparency International, поддержал новые меры.

"На протяжении 2008-2015 годов сотни граждан России, страны с высоким уровнем коррупции, получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов", - подчеркнула она.

На прошлой неделе в британском парламенте призвали сделать визовый режим более удобным "для простых россиян и сложнее для олигархов" - на фоне обвинений против двух граждан России, подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей.

Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипача являются офицерами российской военной разведки.

По данным британских органов безопасности, количества "Новичка", которое находилось во флаконе, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.