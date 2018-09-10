Более 40 человек выехали из Крыма в Херсон из-за ухудшения самочувствия

10 сентября, 2018, 08:31

46 жителей оккупированного Россией Крымского полуострова переехали в Украину из-за ухудшения состояния здоровья, что может быть связано с химическими выбросами завода "Крымский титан"

Об этом сообщили в пресс-центр Госпогранслужбы в Херсонской области, передает "5 канал".

Все эти люди, которые пересекли контрольно-пропускных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак", жаловались на плохое самочувствие, из-за чего и направляются на Херсонщину по медицинскую помощь.

Впрочем, пограничники не подтверждают, но и не опровергают, что ухудшение состояния здоровья связано с выбросами на крымском заводе.

"Мы не опрашивали, связано ли ухудшение состояния здоровья именно с загрязнением от завода "Титан". Но во время пересечения админгранице они указывали на то, что намерены попасть на материковую часть Украины в связи с ухудшением состояния здоровья и хотят обратиться в херсонские заведений здравоохранения", - подчеркнул помощник начальника Херсонского отряда ГПСУ Иван Шевцов.

В то же время глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев уверяет, что завод продолжает работать, несмотря на заверения росЗМІ, что его уже закрыли.

Тем временем из сел Херсонщины, которые находятся на админгранице с Крымом, в Скадовск вывезли более полутысячи детей. Всех их уже обследовали и болезней, которые были бы связаны с химическими веществами, не обнаружили. Дети уже сегодня должны продолжить обучение в местных школах.