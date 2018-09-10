Более 40 человек выехали из Крыма в Херсон из-за ухудшения самочувствия
Об этом сообщили в пресс-центр Госпогранслужбы в Херсонской области, передает "5 канал".
Все эти люди, которые пересекли контрольно-пропускных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак", жаловались на плохое самочувствие, из-за чего и направляются на Херсонщину по медицинскую помощь.
Впрочем, пограничники не подтверждают, но и не опровергают, что ухудшение состояния здоровья связано с выбросами на крымском заводе.
"Мы не опрашивали, связано ли ухудшение состояния здоровья именно с загрязнением от завода "Титан". Но во время пересечения админгранице они указывали на то, что намерены попасть на материковую часть Украины в связи с ухудшением состояния здоровья и хотят обратиться в херсонские заведений здравоохранения", - подчеркнул помощник начальника Херсонского отряда ГПСУ Иван Шевцов.
В то же время глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев уверяет, что завод продолжает работать, несмотря на заверения росЗМІ, что его уже закрыли.
Тем временем из сел Херсонщины, которые находятся на админгранице с Крымом, в Скадовск вывезли более полутысячи детей. Всех их уже обследовали и болезней, которые были бы связаны с химическими веществами, не обнаружили. Дети уже сегодня должны продолжить обучение в местных школах.
- Напомним, что в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали про неизвестный налет "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- 31 августа на проблему обратило внимание руководство Херсонской области.
- Как свидетельствуют записи в соцсетях, детское отделение больницы в Армянске переполнено, из-за кислотных осадков людям печет в глазах и в дыхательных путях.
- Причиной появления маслянистого налета на металлических предметах в Армянске является выброс вредного вещества на химическом заводе украинского олигарха Дмитрия Фирташа, работа которого может быть остановлена уже 9 сентября. Речь идет о сернистом ангидриде.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что спасти ситуацию может полная остановка трех заводов на севере Крыма и дехимизация загрязненной территории.
- Украина передаст данные о выбросах вредных веществ на севере оккупированного Крыма в ООН, ОБСЕ, пасе, Всемирную организацию здравоохранения и Красный Крест.
- В ГПСУ рассказали, что у пограничников, которые работают в непосредственной близости от завода "Крымский титан", начало ухудшаться здоровье. Сообщалось об отравлении 37 пограничников. Впоследствии стало известно, что за медицинской помощью обратился уже 61 украинский пограничник.
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