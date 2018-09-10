Асад санкционировал использование хлора против повстанцев, – СМИ

10 сентября, 2018, 10:56

Президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Издание утверждает, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на повстанцев в Идлибе. Впрочем разведка не знает, было ли отдано подобное распоряжение относительно зарина, который применялся во время предыдущих химических атак в Сирии и который запрещен международным правом.

Собеседники издания не знают, спровоцирует ли использование хлора новые удары США по объектам режима Асада.

Впрочем во время последних дискуссий по Сирии президент США Дональд Трамп пригрозил нанести масштабный удар по режиму Асада, если тот устроит резню в Идлибе, провинции, которая стала последним пристанищем для более чем трех миллионов человек и 70 тысяч бойцов оппозиции, в которой режим видит террористов.

Американские власти уже не впервые обвиняют Дамаск в применении химического оружия в стране. Власти Сирии утверждают, что не обладают химическим оружием и не применяет его.