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6 продуктов, которые портят кожу

Для того, чтобы кожа оставалась свежей и молодой, не достаточно правильно за ней ухаживать. Для этого нужно также правильно питаться, избегая продуктов, которые плохо влияют на ее состояние

Об этом пишет Elle.

Молоко

Человек - единственное млекопитающее, которое пьет молоко на протяжении всей жизни. Хотя оно предназначено только для вскармливания потомства.

В молоке домашних коров содержатся несколько десятков гормонов и биологически активные молекулы. А лактоза стимулирует синтез инсулина, который усиливает действие стероидов на кожу. Это имеет влияние на гормональный фон и провоцирует проблемы с кожей.

Сахар

Сахар и продукты с высоким его содержанием вредят коже. Сахар имеет способность связываться с белками кожи и образовывать вредные молекулы, которые вредят коллагену и эластину. Именно благодаря им кожа сохраняет упругость и эластичность.

Употребление сахара приводит к преждевременному образованию морщин. Кроме того, сахар лишает кожу натурального увлажнителя - гиалуроновой кислоты.

Глютен

Он может вызвать на коже раздражение. Этот белок трудно переваривать, на его переработку организм тратит очень много сил и энергии.

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Глютен содержится в таких зерновых как пшеница, ячмень, рожь, кускус, крахмал, манка, овсянка, а также в их производных, таких как солод. Глютен может содержаться также в муке, печенье, макаронах, тортах, колбасе и тому подобное.

Соль

В организме человека содержится до 300 г хлорида натрия, около 8-10 г теряется организмом в процессе жизнедеятельности. Чтобы восполнить эту потерю, медики рекомендуют не более 8-10 г соли, поскольку избыток соли вызывает задержку жидкости в организме. Это приводит к отекам, в том числе и под глазами.

Алкоголь

Алкоголь вытягивает воду из клеток. Из-за этого возникают припухлости вокруг глаз.Это влияет и на кожу, ведь при употреблении алкоголя она плохо увлажняется.

Транс-жиры

Жиры, содержащиеся в выпечке и фаст-фудах, закупоривают артерии и кожа теряет эластичность. Но не следует совсем отказываться от жиров.

Природные мононенасыщенные жиры приносят в организм витамин Е, который стабилизирует клеточные оболочки и защищает от окисления свободными радикалами. Это помогает сохранить молодость кожи.

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