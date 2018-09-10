6 продуктов, которые портят кожу
Об этом пишет Elle.
Молоко
Человек - единственное млекопитающее, которое пьет молоко на протяжении всей жизни. Хотя оно предназначено только для вскармливания потомства.
В молоке домашних коров содержатся несколько десятков гормонов и биологически активные молекулы. А лактоза стимулирует синтез инсулина, который усиливает действие стероидов на кожу. Это имеет влияние на гормональный фон и провоцирует проблемы с кожей.
Сахар
Сахар и продукты с высоким его содержанием вредят коже. Сахар имеет способность связываться с белками кожи и образовывать вредные молекулы, которые вредят коллагену и эластину. Именно благодаря им кожа сохраняет упругость и эластичность.
Употребление сахара приводит к преждевременному образованию морщин. Кроме того, сахар лишает кожу натурального увлажнителя - гиалуроновой кислоты.
Глютен
Он может вызвать на коже раздражение. Этот белок трудно переваривать, на его переработку организм тратит очень много сил и энергии.
Читайте также: 6 здоровых блюд к завтраку, которые затмят обычную яичницу
Глютен содержится в таких зерновых как пшеница, ячмень, рожь, кускус, крахмал, манка, овсянка, а также в их производных, таких как солод. Глютен может содержаться также в муке, печенье, макаронах, тортах, колбасе и тому подобное.
Соль
В организме человека содержится до 300 г хлорида натрия, около 8-10 г теряется организмом в процессе жизнедеятельности. Чтобы восполнить эту потерю, медики рекомендуют не более 8-10 г соли, поскольку избыток соли вызывает задержку жидкости в организме. Это приводит к отекам, в том числе и под глазами.
Алкоголь
Алкоголь вытягивает воду из клеток. Из-за этого возникают припухлости вокруг глаз.Это влияет и на кожу, ведь при употреблении алкоголя она плохо увлажняется.
Транс-жиры
Жиры, содержащиеся в выпечке и фаст-фудах, закупоривают артерии и кожа теряет эластичность. Но не следует совсем отказываться от жиров.
Природные мононенасыщенные жиры приносят в организм витамин Е, который стабилизирует клеточные оболочки и защищает от окисления свободными радикалами. Это помогает сохранить молодость кожи.
- Напомним, некоторые продукты способны терять свою пищевую ценность при повторном нагревании, а порой и навредить организму. Поэтому их стоит есть только свежеприготовленными.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-