58% работников в IT-сфере страдают от "синдрома самозванца". Что это

10 сентября, 2018, 12:34

Больше половины сотрудников Google, Amazon, Microsoft и Facebook думают, что не заслуживают на свою должность и работу, несмотря на собственные достижения

Как пишет TechRepublic, такие данные собрали благодаря анонимному опросу в социальной сети Blind.

Как оказалось, сотрудники также опасаются того, что их коллеги узнают о "мошенничестве". Для создания отчета компания опросила более 10400 пользователей, которым они задали простой вопрос с пояснением: "страдаете ли вы синдромом самозванца?".

Справка:

Синдром самозванца – это явление, когда человеку кажется, что он не заслужил своего успеха. Люди с таким синдромом склонны к мыслям вроде "Мне просто повезло!", "На моем месте должен был быть другой" или "Скоро они поймут, что я не такой умный, каким кажусь"

Синдром самозванца распространен во всех отраслях промышленности, отмечают ученые, которые прокомментировали результаты доклада. Около 70% людей испытывают его в какой-то момент своей жизни, и это влияет на все типы людей независимо от пола и рода деятельности: мужчин, женщин, финансовых руководителей, менеджеров по маркетингу, врачей и инженеров программного обеспечения.

Почти 58% ответили положительно. Один из сотрудников Salesforce сказал, что он чувствовал себя "мошенником" даже после 14 лет работы на одном рабочем месте. Другой анонимный сотрудник отметил, что у него был синдром самозванца после получения работы в крупной компании.

Сотрудники, работающие в 15 технологических компаниях, показали самые высокие цифры распространения синдрома самозванца:

Expedia (73%), Salesforce (67%), Amazon (64%), Booking.com (64%), LinkedIn (63%), Airbnb (62%), Facebook (59%), Oracle (58%), Microsoft (56%), Intuit (56%), Google (56%), Uber (56%), Lyft (54%), Intel (54%), Ebay (50%). Более низкие уровни синдрома самозванца были зарегистрированы в Cisco (47%) и Apple (45%).

В то же время, работники hi-tech индустрии в крупных американских городах зарабатывают в среднем $ 135 тысяч, но все же опрос 6 тысяч человек, которое провели разработчики приложения для анонимного общения с коллегами Blind, свидетельствует: 60% считают, что им недостаточно платят