Житомиру обещают 2 современных стадиона и спорткомплекс за 40 млн грн

9 сентября, 2018, 18:30

В Житомире в скором времени завершится реконструкция стадиона "Полесье", а также городского стадиона "Спартак"

Сразу два современных стадиона почти одновременно будут принимать болельщиков всеукраинских и международных соревнований по легкой атлетике и проводить футбольные матчи Премьер-лиги, заявил во время посещения стадиона "Полесье" в Житомире вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, который в субботу, 8 сентября 2018 года, находился там на праздновании Дня города.

"Развитие спортивного пространства Житомира - это наша совместная работа. Государства, которое помогает реализовывать инфраструктурные проекты на местах, и органов местного самоуправления, которые приобщаются к проекту средствами и берут на себя ответственность за его воплощение. Реконструкция стадионов "Полесье" и "Спартак", строительство рекреационно-спортивного пространства на берегу реки Тетерев - это амбициозные проекты Житомира, и на этом местная власть не будет останавливаться. В планах - создание спортивного отделения на базе лицея для одаренных детей, открытие футбольной школы, запуск теннисной академии и легкоатлетического комплекса. Все эти вещи делаются для наших детей, будущего поколения, которые смогут достойно представлять не только Житомир, но и Украину на международной спортивной арене", - приводит его слова пресс-служаб Кабмина.

По словам чиновника, создание спортивной инфраструктуры в Житомире - это не вопрос дальновидных прогнозов, а качественного выполнения обязанностей органами местного самоуправления.

В правительстве подчеркивают, что реконструкция "Полесье" идет по всем международным стандартам. Финансирования: средства госбюджета (ДФРР) + областного бюджета. Стоимость проекта почти 88 млн грн. Стадион "Спартак" - старейший стадион города, построен еще в 1923 году.

Кроме того, в Житомире будет реализован проект по строительству спортивно-рекреационной инфраструктуры на берегу реки Тетерев.

"Велосипедный маршрут, скейт-парк, скалодром, веревочный парк, новые спортивные площадки, открытые сцены, площадки для пикников, а еще пандусы для маломобильного населения, – все это новое рекреационно-спортивное пространство, которое планируется построить на набережной реки Тетерев в Житомире. На мультифункциональном публичном пространстве площадью 2,63 га. Этот проект стал одним из победителей лучших региональных стартапов в рамках секторальной поддержки ЕС", - пояснил Зубко.

По его словам, новая набережная станет толчком для развития водных видов спорта и местом для развития местной креативной индустрии.

"Убежден, одно из лучших мест отдыха и развития туристического потенциала будет именно здесь – в Житомире", - добавил чиновник.

Проект будет реализован за несколько лет за счет Программы секторальной поддержки ЕС и софинансирования из местного бюджета. Общий бюджет проекта - 40,5 млн грн.