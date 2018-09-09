9 сентября, 2018, 09:15

За прошедшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорськ, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

В штабе сообщили, что в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Также вчера, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.