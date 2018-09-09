Из-за агрессивности России Великобритания не станет выводить военных из Германии

9 сентября, 2018, 11:15

Министр обороны Британии Хэвин Уильямсон распорядился, чтобы сотни британских военных оставались на территории Германии для сдерживания российской агрессии

Об этом сообщает The Times.

Минобороны Великобритании решило отказаться от предыдущих планов вывести все силы из Германии к 2020 году.

На территории Германии дислоцированы свыше 200 британских военных и 400 членов их семей. Так, в Германии размещен инженерный полк, являющийся ведущим подразделением НАТО для пересечения рек танками там, где мосты были разрушены.

В распоряжении полка машины-амфибии M3. Он в дальнейшем продолжит базироваться в районе полигона Sennelager возле города Падерборн.

Также минобороны Британии планирует сохранить за собой склад для бронированной военной техники в городе Монхенгладах, способный вместить около 2 тысяч танков.

Уильямсон считает, что в настоящее время Россия представляет угрозу, такую же как во времена холодной войны.

По данным источников издания, Уильямсон хочет послать России сигнал, что Великобритания остается приверженной безопасности Европы и после выхода из ЕС. Также это станет сигналом для Германии о том, что необходимо больше инвестировать в оборону.