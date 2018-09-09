Из-за агрессивности России Великобритания не станет выводить военных из Германии
Об этом сообщает The Times.
Минобороны Великобритании решило отказаться от предыдущих планов вывести все силы из Германии к 2020 году.
На территории Германии дислоцированы свыше 200 британских военных и 400 членов их семей. Так, в Германии размещен инженерный полк, являющийся ведущим подразделением НАТО для пересечения рек танками там, где мосты были разрушены.
В распоряжении полка машины-амфибии M3. Он в дальнейшем продолжит базироваться в районе полигона Sennelager возле города Падерборн.
Также минобороны Британии планирует сохранить за собой склад для бронированной военной техники в городе Монхенгладах, способный вместить около 2 тысяч танков.
Уильямсон считает, что в настоящее время Россия представляет угрозу, такую же как во времена холодной войны.
По данным источников издания, Уильямсон хочет послать России сигнал, что Великобритания остается приверженной безопасности Европы и после выхода из ЕС. Также это станет сигналом для Германии о том, что необходимо больше инвестировать в оборону.
- Как сообщалось, США начали военные учения в Сирии вопреки предостережениям России.
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