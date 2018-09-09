Инспектор ГСЧС в Одесской области попался на взятке в размере 15 тыс. грн

9 сентября, 2018, 21:21

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках инспектора одного из районных подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Правоохранители установили, что чиновник требовал деньги от местных предпринимателей. За получение неправомерной выгоды злоумышленник обещал не принимать меры относительно выявленных во время проверки нарушений и не создавать искусственных препятствий при согласовании документации в сфере пожарной безопасности, информирует пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от представителей двух предприятий 15 тыс. грн.

Сотрудники СБУ задержали инспектора на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки и передачи согласованных документов.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению противоправной деятельности чиновника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проводилась совместно с военной прокуратурой и Нацполицией.