ИГРУ России провело серию кибератак на энергетические сети Великобритании
Об этом, ссылаясь на источники в правительстве, пишет the Telegraph.
Российская шпионская сеть в Великобритании провела серию атак на энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиа-организации.
Руководитель Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин сообщил, что, с тех пор, как в октябре 2016 года его организация была создана, Россия неоднократно атаковала жизненно важную британскую инфраструктуру, пытаясь "подорвать международную систему". Сотрудники NCSC отреагировали на более чем 600 "значительных инцидентов" в течение года.
При этом отмечается, что попытки получить доступ к британским энергосистемам не увенчались успехом, хотя агенты могли собрать важную информацию.
Источники в правительстве сообщили, что ГРУ несет ответственность за этот недавний всплеск кибер-шпионажа.
Ранее в этом году министр обороны Гавин Уильямсон предупредил, что Москва могла привести к "тысячам и тысячам" смертей в Великобритании, если бы провела успешную кибератаку против инфраструктуры и энергоснабжения страны.
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