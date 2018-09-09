ИГРУ России провело серию кибератак на энергетические сети Великобритании

9 сентября, 2018, 14:33

Русская служба военной разведки провела серию кибератак на жизненно важную инфраструктуру в Великобритании

Об этом, ссылаясь на источники в правительстве, пишет the Telegraph.

Российская шпионская сеть в Великобритании провела серию атак на энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиа-организации.

Руководитель Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киаран Мартин сообщил, что, с тех пор, как в октябре 2016 года его организация была создана, Россия неоднократно атаковала жизненно важную британскую инфраструктуру, пытаясь "подорвать международную систему". Сотрудники NCSC отреагировали на более чем 600 "значительных инцидентов" в течение года.

При этом отмечается, что попытки получить доступ к британским энергосистемам не увенчались успехом, хотя агенты могли собрать важную информацию.

Источники в правительстве сообщили, что ГРУ несет ответственность за этот недавний всплеск кибер-шпионажа.

Ранее в этом году министр обороны Гавин Уильямсон предупредил, что Москва могла привести к "тысячам и тысячам" смертей в Великобритании, если бы провела успешную кибератаку против инфраструктуры и энергоснабжения страны.