Волонтеры создали систему "Серпанок", которая в прифронтовой полосе глушит ТВ и радио из Москвы и ОРДЛО

9 сентября, 2018, 18:10

Система подавления вражеского вещания "Серпанок" покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии разграничения

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

"Донецкую 300-метровую телебашню российские кураторы усилили новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков", - сообщила Геращенко.

По ее словам, благодаря последним наработкам украинских военных и волонтеров появилась система "Серпанок", которая блокирует эти телеканалы.

"На экране мерзкие рожи пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии разграничения", - добавила нардеп.

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Первый вице-спикер также сообщила, что, кроме того, блокируются вражеские FM-станции.

"Ребята нашли способ блокировать вражеские FM-станции, и мы с интересом убедились, что это работает. Теперь фаны и пользователи помойных российских и "республиканских" ТВ и радио останутся без этой отравы. Лучше позже, чем никогда... И это очень важный шаг в условиях информационной войны ", - подчеркнула политик.

Геращенко также отметила, что отдельные украинские медиа, которые транслируются в прифронтовой зоне, ведут откровенную антигосударственную пропаганду.

"Местные жители и особенно военные, нам задавали жесткие вопросы о так называемых украинских медиа, которые несут этот антиукраинский яд в эфире, разрушая страну изнутри ... И действительно, когда наша армия защищает наши границы, то военные имеют право поставить вопрос, почему люди, которые называют себя журналистами или экспертами, ведут откровенную антигосударственную пропаганду, и на то нет управы и реакции. Хорошие вопросы для Нацсовета и профильного комитета по вопросам ТВ и радио в ВР", - добавила она.