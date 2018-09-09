Волонтеры создали систему "Серпанок", которая в прифронтовой полосе глушит ТВ и радио из Москвы и ОРДЛО
Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель гуманитарной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко.
"Донецкую 300-метровую телебашню российские кураторы усилили новыми передатчиками и системами, и почти 20 российских пропагандистских каналов и ТВ-помоек боевиков присутствовали в сетях прифронтовых городов и поселков", - сообщила Геращенко.
По ее словам, благодаря последним наработкам украинских военных и волонтеров появилась система "Серпанок", которая блокирует эти телеканалы.
"На экране мерзкие рожи пропагандистов появляются в рапиде, слов не разобрать, красота): "Серпанок" уже покрывает 180 населенных пунктов вблизи линии разграничения", - добавила нардеп.
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Первый вице-спикер также сообщила, что, кроме того, блокируются вражеские FM-станции.
"Ребята нашли способ блокировать вражеские FM-станции, и мы с интересом убедились, что это работает. Теперь фаны и пользователи помойных российских и "республиканских" ТВ и радио останутся без этой отравы. Лучше позже, чем никогда... И это очень важный шаг в условиях информационной войны ", - подчеркнула политик.
Геращенко также отметила, что отдельные украинские медиа, которые транслируются в прифронтовой зоне, ведут откровенную антигосударственную пропаганду.
"Местные жители и особенно военные, нам задавали жесткие вопросы о так называемых украинских медиа, которые несут этот антиукраинский яд в эфире, разрушая страну изнутри ... И действительно, когда наша армия защищает наши границы, то военные имеют право поставить вопрос, почему люди, которые называют себя журналистами или экспертами, ведут откровенную антигосударственную пропаганду, и на то нет управы и реакции. Хорошие вопросы для Нацсовета и профильного комитета по вопросам ТВ и радио в ВР", - добавила она.
- Напомним, Василий Грицак уверяет, что Служба безопасности Украины будет отслеживать содержимое телеканалов, управление которыми взял на себя бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, в частности NewsOne, и при наличии оснований будет открывать уголовные производства.
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