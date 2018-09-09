В Умань уже прибыли около 20 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош га-Шана
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
"По состоянию на утро 7 сентября в город Умань на празднование Рош га-Шана прибыло более 18 тысяч паломников из 12 стран мира. Прибыли в Умань и 22 работника полиции Государства Израиль. Они совместно с полицейскими сводного отряда будут осуществлять меры по соблюдению публичного порядка и безопасности граждан в местах компактного пребывания и проживания паломников-хасидов", - говорится в сообщении.
Ежегодно в Умани проходит паломничество иудеев, последователей брацлавского хасидизма (одно из течений в хасидском иудаизме), на могилу своего духовного лидера — цадика Нахмана.
Традиционно они приезжают в этот город в сентябре, потому что для них Умань – место одной из самых почитаемых святынь, место ежегодного массового паломничества.
В этом году празднования начнутся в воскресенье 9 сентября и продлятся до вторника 11 сентября.
- Как сообщалось, посол Израиля сообщил, что в Умань на празднование Нового года (Рош га-Шана) по Иудейскому календарю должны приехать до 80 тыс. паломников-хасидов.
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