В Умань уже прибыли около 20 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош га-Шана

9 сентября, 2018, 08:39

В город Умань Черкасской области на празднование Рош га-Шана уже прибыли около 20 тыс. паломников-хасидов из 12 стран

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

"По состоянию на утро 7 сентября в город Умань на празднование Рош га-Шана прибыло более 18 тысяч паломников из 12 стран мира. Прибыли в Умань и 22 работника полиции Государства Израиль. Они совместно с полицейскими сводного отряда будут осуществлять меры по соблюдению публичного порядка и безопасности граждан в местах компактного пребывания и проживания паломников-хасидов", - говорится в сообщении.

Ежегодно в Умани проходит паломничество иудеев, последователей брацлавского хасидизма (одно из течений в хасидском иудаизме), на могилу своего духовного лидера — цадика Нахмана.

Традиционно они приезжают в этот город в сентябре, потому что для них Умань – место одной из самых почитаемых святынь, место ежегодного массового паломничества.

В этом году празднования начнутся в воскресенье 9 сентября и продлятся до вторника 11 сентября.