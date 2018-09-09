На Черниговщине определили лучших танкистов Украины
Накануне на Черниговщине состоялись масштабные 4-дневные соревнования танков, передает Еспресо.TV.
Военные демонстрировали мощь своих "железных медведей" и показывали умение переносить длительные физические нагрузки. Необходимый опыт они получили в "горячих точках" в зоне АТО.
"Это как раз следствие анализа тех боевых действий и того опыта, который они приобрели в период с 2014 по 2018 год", - пояснил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
К соревнованиям присоединились 8 команд, в каждой из которых было по 12 военнослужащих. Лучших определили в нескольких дисциплинах: "Вождение", "Вызов огня", "Танковая карусель" и "Снайперская стрельба".
На финишную прямую вышли две команды - военные 17-й танковой и 25-й воздушно-десантной бригады.
В этом году лучшими танкистами стали бойцы 25-й бригады. Они получили денежные призы, подарки и теперь будут представлять Украину на международных соревнованиях.
Как отметил командир взвода победителей Ярослав Лавренко (на фото), его четверка тренировалась целый год.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-