В Швеции проходят парламентские выборы

9 сентября, 2018, 12:24

В Швеции в воскресенье, 9 сентября, проходят парламентские выборы

Избирательные участки открылись в 9:00 и будут работать до 21:00, сообщает DW.

К участию в голосовании приглашены около 7,3 миллиона наделенных правом голоса граждан Швеции.

Проведенные перед выборами опросы показали довольно большую популярность правящей ныне Социал-демократической партии (около 25%). Правоцентристскую Умеренную коалиционную партию поддерживают около 17% опрошенных.

В то же время социологи указывают на значительное падение уровня поддержки населением социал-демократов по сравнению с результатами четырехлетней давности. Если на выборах 2014 г. правящая ныне партия получила 31% голосов, то на этот раз ей прогнозируют не более 25%.

Впрочем за несколько последних лет в Швеции значительно выросли рейтинги правопопулистской политической силы Шведские демократы (их поддерживают более 17% респондентов). Прежде всего не экономические факторы, а недовольство граждан миграционной политикой правительства привели к увеличению их популярности.

Лишь в 2015 году Швеция с десятимиллионной населением приняла почти 160 тысяч искателей убежища. В расчете на количество населения это - самый высокий показатель среди стран-членов ЕС.