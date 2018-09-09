В Швеции проходят парламентские выборы
Избирательные участки открылись в 9:00 и будут работать до 21:00, сообщает DW.
К участию в голосовании приглашены около 7,3 миллиона наделенных правом голоса граждан Швеции.
Проведенные перед выборами опросы показали довольно большую популярность правящей ныне Социал-демократической партии (около 25%). Правоцентристскую Умеренную коалиционную партию поддерживают около 17% опрошенных.
В то же время социологи указывают на значительное падение уровня поддержки населением социал-демократов по сравнению с результатами четырехлетней давности. Если на выборах 2014 г. правящая ныне партия получила 31% голосов, то на этот раз ей прогнозируют не более 25%.
Впрочем за несколько последних лет в Швеции значительно выросли рейтинги правопопулистской политической силы Шведские демократы (их поддерживают более 17% респондентов). Прежде всего не экономические факторы, а недовольство граждан миграционной политикой правительства привели к увеличению их популярности.
Лишь в 2015 году Швеция с десятимиллионной населением приняла почти 160 тысяч искателей убежища. В расчете на количество населения это - самый высокий показатель среди стран-членов ЕС.
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