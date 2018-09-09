В Госдуме признали Донбасс недостаточно русским

9 сентября, 2018, 15:22

Жители Донбасса провели в составе Украины больше времени, чем Крым, поэтому отношение Кремля к фейковым республикам "ДНР" и "ЛНР" существенно отличается от ситуации с захваченным Крымским полуостровом

Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников, влиятельный российский пропагандист и один из идеологов войны с Украиной Константин Затулин в интервью российскому ресурсу Федеральное агентство новостей.

"Здесь немного другая история. Донецк с Луганском пробыли в составе Украины на 30 лет больше. За это время усилиями советской власти в 20-30-е годы XX века прошла украинизация.

Корневые, глубинные связи Донецка и Луганска с Россией были значительно более потерянные, чем в Крыму. Они воспитывались в советский период в рамках украинской парадигмы.

Я бы сказал так. В относительно мирной ситуации на референдуме процентов 20-30 выступили бы за то, чтобы присоединиться к России. Еще процентов 10-20 или 30 - ни за что, остались бы в Украине. Остальные были бы переходным модулем", - сказал он.

Зато Затулин подчеркнул, что Кремлю необходимо вернуть отдельные оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Украины, чтобы повысить там процент пророссийски настроенных граждан.

"Мы понимаем, что, после того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников ту часть пророссийски настроенных россиян и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины.

Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом - как элемент федерации или конфедерации. И именно возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины.

А федеральная Украина - это то, на чем сердце должно успокоиться", - пояснил он нынешнюю тактику Москвы в отношении Украины.