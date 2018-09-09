 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 2019 году мы будем выбирать между глубокими изменениями и очередной революцией, - Бессмертный

На президентских выборах-2019 украинцам в очередной раз придется делать цивилизационный выбор

Об этом известный политик, один из претендентов на пост главы государства Роман Бессмертный рассказал в авторской программе Николая Княжицкого на Еспресо.TV.

"Дилемма выглядит примерно так: или мы выбираем изменения и надеемся, и это рождает нам надежду, и мы меняемся. Или мы возвращаемся "на круги своя" и тогда идем по дороге к очередной революции. Выбор очень простой. Я даже третьего варианта в данном случае не вижу. И меня очень беспокоит то, что "сосед" понимает то, что я сказал, и может сделать нам очень много "услуг" для того, чтобы мы не задумывались над дилеммой. Потому что это уже в очередной раз будем выбирать между глубокими и серьезными изменениями и очередной революцией", - пояснил он.

Читайте также: Роман Бессмертный: телефоны всех должностных лиц должны прослушиваться

При этом, отметил он, государство удержится, "потому что украинское общество уже не сдастся никому".

"Оно (общество - ред.) выдержит это государство. Но общество само по себе не сформирует институты государства. Для этого надо элита, для этого нужны специалисты, для этого нужна политика как сфера формирования ответов на вопросы", - добавил Бессмертный.

Элитой он называет тех людей, "которые продуцируют ценности, которые говорят о христианских добродетелях, которые говорят о добре, о семье и т.д". По мнению политика, таких людей должно быть больше на телевидении и в парламенте.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать