В 2019 году мы будем выбирать между глубокими изменениями и очередной революцией, - Бессмертный

9 сентября, 2018, 22:33

На президентских выборах-2019 украинцам в очередной раз придется делать цивилизационный выбор

Об этом известный политик, один из претендентов на пост главы государства Роман Бессмертный рассказал в авторской программе Николая Княжицкого на Еспресо.TV.

"Дилемма выглядит примерно так: или мы выбираем изменения и надеемся, и это рождает нам надежду, и мы меняемся. Или мы возвращаемся "на круги своя" и тогда идем по дороге к очередной революции. Выбор очень простой. Я даже третьего варианта в данном случае не вижу. И меня очень беспокоит то, что "сосед" понимает то, что я сказал, и может сделать нам очень много "услуг" для того, чтобы мы не задумывались над дилеммой. Потому что это уже в очередной раз будем выбирать между глубокими и серьезными изменениями и очередной революцией", - пояснил он.

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При этом, отметил он, государство удержится, "потому что украинское общество уже не сдастся никому".

"Оно (общество - ред.) выдержит это государство. Но общество само по себе не сформирует институты государства. Для этого надо элита, для этого нужны специалисты, для этого нужна политика как сфера формирования ответов на вопросы", - добавил Бессмертный.

Элитой он называет тех людей, "которые продуцируют ценности, которые говорят о христианских добродетелях, которые говорят о добре, о семье и т.д". По мнению политика, таких людей должно быть больше на телевидении и в парламенте.